3 especias que puedes cultivar en macetas y usar en tu cocina todos los días

Tener especias frescas en casa es un lujo que no requiere gran inversión ni espacio. Con un par de macetas y algo de sol, es posible cultivar un mini huerto que resuelva cualquier receta sin salir corriendo al súper. Lo mejor es que ciertas especias se adaptan perfecto a balcones, terrazas o incluso una ventana soleada.

Entre las más prácticas para cultivar en maceta destacan estas tres: fáciles de cuidar, de uso diario y con el plus de que siempre estarán al alcance de la mano.

¿Qué especias se pueden cultivar en macetas fácil y rápido?

Las 3 especias que mejor funcionan en espacios reducidos son:



1. Jengibre: Ingrediente clave en tés, sopas y platillos orientales . Para cultivarlo basta con colocar un trozo fresco (con brotes) en una maceta ancha con tierra húmeda. Crece poco a poco y en semanas ya muestra tallos verdes. De acuerdo con Gardeners’ World , se desarrolla bien en interiores con buena luz y tierra que no se seque del todo.

Ingrediente clave en . Para cultivarlo basta con colocar un trozo fresco (con brotes) en una maceta ancha con tierra húmeda. Crece poco a poco y en semanas ya muestra tallos verdes. De acuerdo con , se desarrolla bien en interiores con buena luz y tierra que no se seque del todo. 2. Cúrcuma: Reconocida por su color amarillo intenso y sus propiedades antioxidantes . Se siembra a partir de un rizoma en una maceta profunda, manteniendo la humedad y dándole sol directo. La National Library of Medicine señala que la cúrcuma es valiosa no solo en la cocina, también en la medicina tradicional gracias a la curcumina .

Reconocida por su color amarillo intenso y sus . Se siembra a partir de un rizoma en una maceta profunda, manteniendo la humedad y dándole sol directo. La señala que no solo en la cocina, también . 3. Cilantro (coriandro): Versátil porque ofrece hojas frescas y semillas secas. Crece rápido al sembrar las semillas en maceta mediana con tierra húmeda. La Food and Agriculture Organization of the United Nations resalta que el cilantro es una de las hierbas más cultivadas en el mundo por su propagación sencilla y su sabor característico.

¿Qué beneficios tiene cultivar especias en casa?

Además de lo práctico que resulta cortar hojas o raíces recién cosechadas, tener especias en maceta aporta frescura a cada comida. También transforman el hogar en un espacio más verde y aromático, sin importar que se trate de un balcón pequeño o una cocina con luz natural.

Con tierra fértil, agua y paciencia, estas tres plantas se convierten en una despensa viva lista para acompañar cualquier receta.