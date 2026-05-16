El dormir abrazado de un peluche se le atribuye normalmente a un niño, que abraza a su mejor amigo para conciliar el sueño o luchar contra los miedos que le provocan la noche y la oscuridad. Pero este acto es muy común verlo también en personas adultas, pero hacerlo podría traerle consecuencias a su salud, por lo que no es recomendable por una escalofriante razón.

Si bien el dormir abrazado de un peluche no es peligroso ni tiene nada que ver con algo paranormal, lo cierto es que no es muy recomendable, debido a que puedes contraer alergias, congestión nasal, estornudos o irritación tanto en los ojos como en la piel. Cómo hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters para regalar en sus conciertos.

Por qué NO debes dormir abrazado de un peluche: la escalofriante razón|Pinterest

El peluche con el que duermes abrazado podría ser foco de infección por la acumulación de ácaros y polvo, sobre todo si no se lava con regularidad. Además, puede guardar bacterias y hongos, sobre todo si el juguete se encuentra en climas cálidos o habitaciones poco ventiladas.

Incluso, algunas personas aseguran que el dormir con un peluche no es lo mejor, sobre todo en esta temporada por el exceso de calor. Además, el hacer esta práctica podría alterar la postura del cuello, hombros o espalda.

¿Qué dice la psicología de las personas que duermen junto a un peluche?

Las personas que duermen abrazadas de un peluche necesitan seguridad, cercanía y calma al momento de descansar, por lo que la gente encuentra en este objeto un apoyo que les ayude a relajarse, liberar tensión y sentirse acompañadas, de acuerdo a expertos del sitio Psychology Today.

Se puede dejar de dormir junto a un peluche, pero ello se haría de manera gradual, al cambiar este juguete por algo más pequeño y menos acolchonado, así como realizar técnicas de respiración para regular las emociones antes de dormir.

En conclusión, no se recomienda dormir junto a un peluche por los daños que puede causar a la salud, aunque si te sientes cómodo, puedes hacerlo, siempre y cuando lo laves regularmente, lo tengas en un lugar ventilado y evites acumular demasiados en la misma cama.