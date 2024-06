Babo lo hace de nuevo y protagoniza polémico video con Celia Lora

Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido en el mundo musical como Babo, ha acaparado los medios en los últimos días, esto a raíz de que Belinda supuestamente violó los acuerdos de confidencialidad para una colaboración que tenían en puerta. Sin embargo, ahora se robó los reflectores por preferir a Celia Lora antes que a Karely Ruiz para protagonizar un candente video.

¿Qué pasó con Belinda?

De acuerdo con las primeras versiones, Belinda habría filtrado algunos fragmentos de su colaboración, hecho que molestó al vocalista de Cartel de Santa, quien decidió dar por terminada su relación laboral con la cantante.

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos, de lo que estaba pasando en ese momento (la colaboración) pues dije: ‘No me dices que seamos discretos y andas ahí espoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas”, dijo Babo.

¿Babo cambió a Karely Ruiz por Celia Lora?

Mucho se había hablado y especulado sobre el nuevo musical de Babo, sobre todo porque supuestamente Karely Ruiz sería la protagonista; sin embargo, el rapero echó por tierra los rumores y confirmó que la protagonista de su nuevo videoclip será ni más ni menos que Celia Lora.

¿De qué trata el nuevo video de Babo?

El video que protagonizarán Babo y Celia Lora será sin censura y en él sostendrán una acalorada plática, la cual ha sido señalada como extrema. Se dice que este habría sido el motivo por el que Karely Ruiz se negó a participar con Babo, pues no quería salir sin ropa.

