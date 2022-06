Babo de Cartel de Santa confirma que abrió su OnlyFans.

¿Babo va a subir contenido de índole sexual en OnlyFans?

Desde su debut en la plataforma, Babo ya es uno de los famosos con más suscriptores, pues va a compartir sus pensamientos sin miedo a que lo censuren, tal y como lo dice la descripción de su perfil.



“Aquí donde uno puede hacer y decir lo q se le inchen los wevos. #PPCDSALVC”



La llegada de Babo a OnlyFans, no fue por cuestión de dinero, ya que la suscripción a su perfil es gratis.



Por el momento, Babo ha confirmado que no tiene dentro de sus planes compartir contenido sexual, aunque no es una idea completamente descartada para un futuro.