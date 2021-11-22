Se vuelve famosa por cantar igual a Babo de Cartel de Santa. (VIDEO)

En redes sociales se dio a conocer a una mujer apodada Doña Flow, una señora que se encuentra en Aguascalientes y que canta como Babo de Cartel de Santa. Por medio de la plataforma de TikTok, comenzaron a circular varios videos de una peculiar interpretación de la canción Éxtasis.

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Como era de esperarse, los usuarios de TikTok y otras redes sociales no tardaron en reaccionar y compartir el video de la señora; por lo que no tardaron en llamarla como Doña Flow.

La famosa rapera del TikTok

Con una bocina amarrada a un diablito, un micrófono con brillos y toda la actitud, Doña Flow canta en las calles de Aguascalientes Éxtasis, de Cartel de Santa.

Ella es la tía chida de la familia’, Tiembla Babo, El reemplazo de DHA, Qué flow carga la doña, son algunos comentarios que se leen en el video de TikTok.

Hasta el momento, Doña Flow tiene varias interpretaciones de Éxtasis, por lo que, los usuarios de TikTok ya se encargaron de compartirlas y darle fama a la señora que canta como Babo de Cartel de Santa.

Todos quieren ser como Babo de Cartel de Santa

Hace una semana, Babo compartió en su cuenta oficial de Instagram que alguien lo estaba pirateando, pues descubrió que en Tepito había un hombre que se hacía pasar por él.

Quienes estaban en Tepito no se percataron que el hombre de la camioneta no era Babo, porque el parecido es impresionante, incluso la gente le pedía fotos.

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Babo no tardó en reaccionar a las imágenes de su imitador y escribió ‘en Tepito piratean lo que sea’. Pero, el rapero mexicano tomó la situación con muy buena actitud.