  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Exnovia de Bad Bunny salió brava, demando al cantante por $40 millones de dólares.

La joven argumenta que su expareja uso su voz en un par de canciones sin su consentimiento. 

Por: Maribel Velázquez

Bad Bunny Chinos.jpg
Bad Bunny Cenando.jpg
Bad Bunny café.jpg
Bad Bunny cantando.jpg
Bad Bunny Bronceado.jpg
Bad Bunny avion.jpg
Bad Bunny Espejo.jpg
Bad Bunny falda.jpg
Bad Bunny Cielo (2).jpg
Bad Bunny fashion.jpg
Bad Bunny Cielo.jpg
Bad Bunny gorra (2).jpg
Bad Bunny Gorro.jpg
Bad Bunny gorra.jpg
Bad Bunny Grabando.jpg
Bad Bunny Jersey.jpg
Bad Bunny mar.jpg
Bad Bunny neverita.jpg
Bad Bunny playa.jpg
Bad Bunny mtv.jpg
Bad Bunny Pensativo.jpg
Bad Bunny premio.jpg
Bad Bunny premios.jpg
Bad Bunny trenza.jpg
Bad Bunny sombrero.jpg
Bad Bunny Selfie.jpg
Bad Bunny vino.jpg
Bad Bunny Triste.jpg
Bad Bunny Mujer.jpg
Bad Bunny mar.jpg
/
Bad Bunny Chinos.jpg
Bad Bunny Cenando.jpg
Bad Bunny café.jpg
Bad Bunny cantando.jpg
Bad Bunny Bronceado.jpg
Bad Bunny avion.jpg
Bad Bunny Espejo.jpg
Bad Bunny falda.jpg
Bad Bunny Cielo (2).jpg
Bad Bunny fashion.jpg
Bad Bunny Cielo.jpg
Bad Bunny gorra (2).jpg
Bad Bunny Gorro.jpg
Bad Bunny gorra.jpg
Bad Bunny Grabando.jpg
Bad Bunny Jersey.jpg
Bad Bunny mar.jpg
Bad Bunny neverita.jpg
Bad Bunny playa.jpg
Bad Bunny mtv.jpg
Bad Bunny Pensativo.jpg
Bad Bunny premio.jpg
Bad Bunny premios.jpg
Bad Bunny trenza.jpg
Bad Bunny sombrero.jpg
Bad Bunny Selfie.jpg
Bad Bunny vino.jpg
Bad Bunny Triste.jpg
Bad Bunny Mujer.jpg
Bad Bunny mar.jpg
Bad Bunny Chinos.jpg
Bad Bunny Cenando.jpg
Bad Bunny café.jpg
Bad Bunny cantando.jpg
Bad Bunny Bronceado.jpg
Bad Bunny avion.jpg
Bad Bunny Espejo.jpg
Bad Bunny falda.jpg
Bad Bunny Cielo (2).jpg
Bad Bunny fashion.jpg
Bad Bunny Cielo.jpg
Bad Bunny gorra (2).jpg
Bad Bunny Gorro.jpg
Bad Bunny gorra.jpg
Bad Bunny Grabando.jpg
Bad Bunny Jersey.jpg
Bad Bunny mar.jpg
Bad Bunny neverita.jpg
Bad Bunny playa.jpg
Bad Bunny mtv.jpg
Bad Bunny Pensativo.jpg
Bad Bunny premio.jpg
Bad Bunny premios.jpg
Bad Bunny trenza.jpg
Bad Bunny sombrero.jpg
Bad Bunny Selfie.jpg
Bad Bunny vino.jpg
Bad Bunny Triste.jpg
Bad Bunny Mujer.jpg
Bad Bunny mar.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado