Yeri Mua da lujoso regalo a su madre por el 10 de mayo; fans la destrozan por su reacción

Las redes sociales se convirtieron en una ventana donde se encuentra todo tipo de contenido. Hay quienes ven este espacio como un lugar de expresión, lleno de libertades y bondades, mientras que otros las catalogan como una mentira total, pues hablamos de publicaciones que están perfectamente escogidas con la intención de aparentar. Por ello, esta situación con la mamá de Yeri Mua fue bastante particular.

El sábado pasado, en México se celebró el 10 de mayo. Esta fecha se utiliza para festejar a las mamás en todo el país. Ante eso, las redes sociales de famosos - y no famosos - se plagaron de fotos, videos, contenido de fiestas y celebraciones. Ante eso, una de las que resultó bastante particular fue la de la mamá de la artista, quien reaccionó de forma polémica ante el regalo de su hija.

¿Por qué las redes destrozaron a la mamá de Yeri Mua?

Fiel a su estilo, Yeri Mua se vio sobre todo extravagante en el regalo de este año para su mamá. Con toda la intención de causar sensación, el lujoso detalle de esta celebración fue un carro último modelo. La influencer de 23 años compartió este video en redes sociales y la reacción de su madre dejó muchas dudas alrededor.

La realidad es que no todos reaccionan de la misma forma, pero al ver que era un automóvil último modelo, muchos indican que hubieran reaccionado como locos. Pero eso no fue así. La mamá simplemente abrazó a su hija. No hubo aspavientos, no brincó de emoción. Sin embargo, después la joven artista presumió en un video el regalo de su madre y dijo que todo había estado perfecto.

La respuesta inmediata es que sí. La cantante de 23 años tiene una relación con JF (Jean Franc Vera), quien ha estado involucrado con ella desde el ámbito musical. Sin embargo, no hay noticias de que la relación pueda avanzar más, a menos de que exista una gran sorpresa en los próximos meses.

