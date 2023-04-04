Ubicado en la sede fundacional del Banco Nacional de México, Foro Valparaíso es el espacio de Citibanamex dedicado al emprendimiento, la innovación y la cultura.

Disfruta la arquitectura del edificio virreinal, admira parte de la colección pictórica del Banco Nacional de México y descubre su historia de innovación en las salas interactivas. Vive diferentes experiencias durante tu visita:

Imponente estilo arquitectónico

Además de ser ejemplo del barroco novohispano, maravíllate con la única escalera helicoidal de doble hélice de América y el arco de 17 metros de longitud que le da sostén aparente al Palacio; además conocerás la historia de la familia que habitó este lugar.

Exposición permanente

Viaja en el tiempo a través de las 117 obras más representativas de la colección pictórica del Banco Nacional de México en las que se muestra parte de la historia de nuestro país.

Juan Correa, Joaquín Clausell, Frida Kahlo, Eulalia Lucio, José María Velasco, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros son algunos de los pintores que integran la muestra.

Laboratorio de emprendimiento

diagnostícate y fortalece tu personalidad como emprendedor a través de juegos y retos interactivos.

Sala de innovación

Descubre las principales aportaciones del Banco Nacional de México a la innovación bancaria, desde el primer billete de circulación nacional hasta la banca digital.

Sala antigua de Consejo

Por medio de una experiencia de luz y sonido a través de tres episodios, conoce algunas de las más importantes decisiones corporativas que fueron tomadas en la Sala antigua de Consejo del Banco Nacional de México.

Patio Virreinal

Es sede de exposiciones temporales, talleres, cursos, seminarios y conferencias sobre educación financiera e innovación social comunitaria.

Sala de colaboradores

Un espacio para reconocer el esfuerzo y dedicación a quienes han trabajado en el Banco Nacional de México y que han aportado grandes ideas al país.

Sala de Compromiso Social

Una sala interactiva que, con solo tocar la pared, descubrirás las acciones que esta área de Citibanamex realiza en apoyo de México.

¡Vista Foro Valparaíso y sorpréndete!

Foro Valparaíso está ubicado en Venustiano Carranza 60, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

Abre de miércoles a domingo de 10 a 18 horas, ¡y la entrada es gratuita!

Reservaciones para visitas guiadas: valparaiso@citi.com

Área de Educación e informes para escuelas: educacionvalparaiso@citi.com

Encuentra a Foro Valparaíso en Facebook e Instagram como @forovalparaisomx