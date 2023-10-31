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FOTOS | ¿Bárbara de Regil desprecia Día de Muertos y prefiere Halloween?

La actriz Bárbara de Regil expuso a su hija Mar, ¡le cuestionó sobre cuál es la diferencia entre ambas tradiciones! Y dijo que prefiere Halloween. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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