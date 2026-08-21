¿Por qué atraes siempre al mismo signo zodiacal? La explicación oculta en tu casa 7

¿Te ha pasado que revisas el historia de tus parejas o citas románticas y te das cuenta de que todos o la mayoría son del mismo signo zodiacal? Pues no es una coincidencia del destino, sino que tu casa 7 podría indicarnos la razón de estas conexiones y la repetición de patrones relacionales.

En la astrología occidental, la configuración de tu carta astral determina la energía que emites y, por consecuencia, el tipo de personas que atraes. Si sientes que estás atrapado en un bucle romántico con un signo en específico, la clave está en el descendente y la configuración de tu casa 7.

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La razón por la que siempre atraes al mismo signo del zodíaco

La casa 7 alberga las cualidades que posees pero que te cuesta reconocer en ti mismo. Al no integrarlas de forma consciente, el universo utiliza la ley de la atracción para ponerte enfrente a personas que encarnan esa energía al máximo.

Atraes a ese signo zodiacal repetidamente porque tu alma busca experimentar y aprender de las virtudes y defectos de esa vibración específica. Si tienes planetas alojados dentro de tu casa 7, su influencia es magnética.

La razón por la que siempre atraes al mismo tipo de personas, segpun los astros|Pexels: Vitaly Gariev

Por ejemplo, tener a Marte en esta zona te hará atraer constantemente a personas con una fuerte energía de Aries, gente que sea impulsiva, líder o conflictiva. Mientras que tener a Venus te conectará con personalidades más enfocadas en la estética, el placer o la armonía, como lo son Tauro o Libra.

Para conocer cuál es el signo que gobierna tu casa 7 necesitas saber tu carta astral y tu signo ascendente y descendente. Una vez identificado lo anterior, se recomienda integrar la energía con los rasgos del signo que más atraes y que te encantan y te molestan para empezar a desarrollarlos en tu propia vida diaria.

Tu casa 7 indica por qué siempre atraes al mismo signo del zodíaco|Pexels: Vitaly Gariev

También se habla de la sanación de la baja vibración, ya que podrías estar atrayendo a la peor versión de un signo del zodíaco, por las heridas de apego que estás proyectando hacia los demás.

