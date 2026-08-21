Ellos son los participantes ELIMINADOS, tras la salida de Antrax y Carmen de MasterChef 24/7

Esta semana entramos a la parte final de MasterChef 24/7, donde hemos vivido un sin fin de emociones y sentimientos con nuestros Cocineros, pero sobre todo, hemos sido testigos de grandes platillos, dejando ver la ambición y ganas que tienen de superarse y buscar el ansiado título de “Maestros del Fuego”, aunque solamente uno lo conseguirá.

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Estar en la parte final de MasterChef 24/7 significa que habrá Eliminaciones más seguidas… Por lo que todo podría pasar y el camino de tu Cocinero o Cocinera favoritos podría ser no tan sencillo como esperabas, pues cada uno se ha defendido con su habilidad y destreza detrás de la parrilla y tras la desafortunada salida de Antrax, ellos son quienes pueden ir por la gloria esta temporada.

Esta noche Antrax regresó a la cocina de MasterChef 24/7 pero trae con sigo un TRISTE anuncio

Por otro lado está Carmen, quien tras uno de los retos más complejos de la temporada, tuvo que abandonar la competencia en este jueves de Eliminación, poniendo fin así a su estadía en la cocina más popular de todo México.

¿Quiénes son los Cocineros eliminados de MasterChef 24/7? Lista ACTUALIZADA:

Si bien, cada participante ha dejado un poco de sí mismos en esta inédita temporada, poco a poco nos hemos comenzado a despedir de ellos, pues no todos podrán llegar a la Gran Final, tal como ha sido el caso de:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

Antrax

Carmen

¿Por qué salió Antrax de MasterChef 24/7?

Si bien, Antrax fue uno de los Cocineros que se mostraba regular en sus preparaciones, desafortunadamente sufrió una cortada el pasado domingo 16 de agosto durante el Reto de Eliminación, por lo que inmediatamente fue atendido por nuestro equipo médico.

Con el pasar de los días, se esperaba que Antrax pudiera reincorporarse a la competencia, pero lamentablemente no pudo y como él lo mencionó, "la salud es lo más importante".