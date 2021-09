Bárbara de Regil recordó el episodio más difícil que le ha tocado enfrentar.

La estrella de la pantalla chica aún recuerda con cierto dolor el día que la tacharon de ‘racista’ en las redes sociales por un comentario que lanzó a la ligera.

Bárbara de Regil es una de las actrices que goza de más fama, pero también una de las que más burlas y críticas recibe, como cuando se armó una polémica el año pasado, cuando al verse más morena gracias a un filtro, la actriz aseguró que se veía “prieta”.

Tras ese episodio, la protagonista de Rosario Tijeras fue severamente criticada por considerar que era un comentario racista: “El comentario de Bárbara de Regil sobre “lo prieto” resume lo que piensa buena parte de la élite mexicana. Molesta su racismo. Y molesta también que muchos de esos racistas hipócritas se pongan progres y digan #BlackLievesMatter, mientras acá en México sean racistas con lo prieto”, indicó un usuario de Twitter.

Todo pasó cuando la actriz activó un filtro en su cuenta de Instagram que la hacía lucir con un tono de piel más oscuro: “Ay qué prieta! Noooo, qué fea” dijo la actriz.

Casi un año después de ese escándalo, vuelve a salir el tema por parte de la actriz, quien aseguró que fue un episodio muy difícil en su vida, pues fue tachada de racista y de discriminar.

“Soy muy directa nunca con el afán de lastimar a nadie y cómo se mal interpreto todo porque realmente yo nunca dije e hice nada con el afán de lastimar a nadie”, indicó la actriz.

La empresaria, también indicó que fue víctima de varios ataques por parte de la gente, incluso llegó a recibir insultos y amenazas, además aseguró que todo se malinterpretó.

“Cuando me pasó yo me quería morir, sobre todo cuando pasó lo del filtro porque la gente me crucificó. Me dijeron racista y no soy racista. La verdad sí me dolió porque no lo soy, pasaron los días y un día me desperté dándome cuenta que no era racista: A ver Bárbara no eres racista, tú te dijiste eso a ti misma por un filtro, y la gente se puso el saco y me empezó a lastimar a mí muchísimo”, indicó la actriz.

Sin embargo, la disculpa de Bárbara de Regil nuevamente causó molestia en redes sociales, pues la tacharon de soberbia.