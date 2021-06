Bárbara de Regil le pide a sus haters que “tomen terapia”.

Luego de las polémicas en las que la actriz Bárbara de Regil ha estado envuelta últimamente, ¡le pide a sus haters que tomen terapia1

Nuestra querida Bárbara de Regil no la ha pasado muy bien las últimas semanas, pues ha estado envuelta en muchas polémicas, ¿la última? El tema de su proteína. ¡Así que cansada de recibir odio, le pidió a sus haters que “tomen terapia”! Te contamos lo que dijo.

Recordemos que Bárbara quiso darse un tiempo en sus redes sociales, luego de la polémica en la que Aries Terrón, un nutriólogo, mandara a analizar su proteína, ¡y no saliera nada bien! Pero la bella actriz regresó más filosa que nunca, pues no se quedó callada después de todos los comentarios negativos que ha recibido.

“Te quiero pedir un favor, a ti persona que no me sigue y se mete a ver todo lo que hago para criticarme o persona que me sigue y me odia. Ódiame, si no te gusta lo que hago, critícame si no te gusta cómo hago ejercicio, júzgame por lo que digo... ódiame, critícame, línchame, júzgame; pero hazlo desde el hoyo desde el que estoy segura que vives... así que el favor es que tomes terapia”. Dijo Bárbara de Regil a sus haters.

La actriz agregó: “Cuando una persona tóxica, una persona infeliz, sin éxito propio, cuando una persona que vive en la oscuridad, no puede controlarte, entonces va a tratar de controlar a los demás. La información errónea siempre se va a sentir injusta, pero tienes que mantenerte siempre por encima de todo, confiada en que las personas verán la verdad, justicia divina”.

Además, en cuanto a su proteína, confirmó que siempre tuvo en mente generar un buen producto para los consumidores. “Yo siempre he hecho todo mi esfuerzo, bueno yo y mi equipo de profesionales, por cumplir con los cambios en etiqueta y fórmula que siempre ha requerido COFEPRIS en las consultas que hemos realizado. Mi intención siempre ha sido, fue y es desarrollar un producto de calidad que sea seguro para ustedes, para mí, para mi hija y para mi mamá”, terminó diciendo.

