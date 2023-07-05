“Trae una historia de vida fuerte": Bárbara Falconi revela que escribirá una docuserie de Nahomi.

La semana pasada vivimos momentos sumamente complicados dentro de las playas de Survivor México, pues además de la eliminación de Bárbara Falconi, la polémica se hizo presente en todo momento.

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La reciente eliminada compartió que uno de los momentos más destacados fue conocer un poco más sobre la vida de Nahomi, la cual es sumamente impresionante; por tal motivo, reveló los planes que tiene para rendirle un homenaje.

Todo esto lo ha compartido en su entrevista con nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien le hizo las preguntas perfectas en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

¿Cuáles son los planes de Bárbara Falconi?

Tras su salida de Survivor México, Bárbara confirmó que tiene planes de seguir dentro de la actuación, ya que es la gran pasión de su vida, pero dentro de todo tiene pensado hacer un documental sobre la vida de Nahomi, pues cada detalle le pareció impresionante.

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