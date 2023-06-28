“No te traigo aquí a ridiculizarte": Emir Pabón habla de la oportunidad que le dio a Andresse en Cañaveral.

La última generación de La Academia estuvo llena de muchos talentos, los cuales dejaron a todos con la boca abierta, pero hubo algunos privilegiados que ganaron varios premios.

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Entre los afortunados, estuvo Andresse, quien recibió una oportunidad por parte de Emir Pabón para poder hacer una gira junto a Grupo Cañaveral, por lo que ahora el cantante revela los detalles de su experiencia con el joven.

Todo esto lo hizo en la nueva entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde fue entrevistado por nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

¿Cómo fue la experiencia de Emir Pabón junto a Andresse?

El cantante reveló todos los detalles de la oportunidad que le dieron al joven cantante, desde que surgió la idea de invitarlo a participar con ellos en una gira.

La verdad me nació, en este caso mi hermana y yo tuvimos la iniciativa, la idea era apoyar o invitar a uno y de repente le dije a mi hermana: ‘Tres, estos tres muchachones, la verdad qué cool y que se vengan de repente a eventos, giras’

Padre, son chavos, como todos que seguimos teniendo sed de triunfar y de éxito, ellos son, pues bueno, cuando vamos a Estados Unidos, vamos con ellos, a Centroamérica o acá. El que más está con nosotros es Andresse, se ha acoplado mucho, ya parece un integrante de Cañaveral

No obstante, reveló que al principio se ponía sumamente nervioso, pero poco a poco se fue adaptando y disfrutando el momento que está viviendo.

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