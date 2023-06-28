“Eres la que menos puntos ha dado esta semana": Javi estalló contra Bárbara.

La nueva temporada de Survivor México ha dejado a todos con la boca abierta, pues cada uno de los sobrevivientes ha hecho todo tipo de cosas para seguir en el reality.

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En una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Javi habló de los problemas que tuvo con Bárbara en Survivor México.

¿Cómo comenzó la pelea entre Javi y Bárbara?

Lo primero que recordó Javi, fueron los complicados momentos que vivió en su temporada, donde pasó por un momento muy difícil para poder sobrevivir una semana más en Survivor México, comparada con su actual participación.

Mi temporada no la disfruté, la neta fue muy dura, ganábamos muy poco, mi tribu ganaba muy poco; entonces, no teníamos comida nunca. Aquí siempre gané los suministros, ya teníamos por lo menos arroz y frijoles para casi todos los días y después, que nos ganábamos un sandwichito, que nos ganábamos la pizza, que nos ganábamos el hot dog, comes

Yo empecé a sentir miedo de los Juegos de Extinción y eso, porque empecé a calar en las pruebas de inmunidad… traes al crack de Duggan y Aranza, de los hombres todos son buenos

Uno de los momentos más complicados que vivió, fueron las fricciones que tuvo con Bárbara, quien pensaba que la enviaron al exilio por ser mujer.

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