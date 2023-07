¿La batería del celular se daña si se conecta y desconecta?

Los aparatos tecnológicos, se han convertido en una pieza fundamental para la vida diaria de las personas, por lo que es fundamental tener un buen dispositivo para estar siempre conectados con la familia, amigos y el trabajo.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: ¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que se den cuenta?

Sin embargo, desde hace un tiempo, se dieron a conocer algunos daños que sufren estos dispositivos por el mal uso que les dan sus propietarios y aquí te contaremos algunos.

Desde hace un tiempo, ha circulado este cuestionamiento, de que si se conecta y desconecta un dispositivo al momento de estar cargando, se daña la vida de la batería.

¿Es verdad que se daña la batería?

La respuesta ante esta interrogante, es no, y es que los expertos determinaron que los nuevos dispositivos cuentan con un sistema de carga inteligente, con el que se regula la cantidad de energía que inyecta a la batería.

De esta forma, los usuarios podrán estar conectando y desconectando su dispositivo las veces que quieran, sin correr el riesgo de dañar la batería de su equipo. Los expertos mencionaron que los nuevos dispositivos están diseñados para soportar conexiones y desconexiones de una manera segura, sin afectar al móvil.

No obstante, al no tener el cargador original no proporcionará la carga adecuada o incluso, puede traer problemas de seguridad, al no cumplir con los estándares establecidos por las marcas.

También te puede interesar: Estos celulares se quedan sin WhatsApp en los próximos días por inesperada razón.

En este caso, los dispositivos pueden presentar daños graves, pues puede generar sobrecalentamiento, sobrecarga o cortocircuitos, lo que puede dejar tu equipo sin funcionamiento, por lo que es recomendable usar cosas certificadas por la marca.

Pero en realidad, ¿qué pasa si se deja conectado el dispositivo cuando llega a su carga total?, los expertos mencionaron que tienen un sistema que al detectar esto, detiene de forma total el paso de energía.