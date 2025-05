Anuel AA aclara si su relación con Karol G fue un infierno

Anuel AA y Karol G fueron una de las parejas más mediáticas de la escena urbana latina de hace unos años. Su relación terminó en 2021, por lo que ambos siguieron con su vida y su respectiva carrera artística. La realidad es que desde ese punto, la ‘Bichota’ fue la que vivió un crecimiento abrumador, a tal grado que estrenará un documental en Netflix, el próximo 8 de mayo.

Aunque no sería del todo cierto que la carrera de Anuel fue para abajo desde esa ruptura, fue evidente que el boom que vivió la cantante colombiana es bastante difícil de superar, si habláramos de una especie de competencia. Pero un adelanto del documental puso a los dos artistas en el ojo del huracán.

Te puede interesar - ¿Shakira demandó a Anuel AA?

Anuel AA dedica duras palabras a Karol G

Como ya se comentó, Anuel y Karol terminaron en el 2021, después de eso la colombiana concretó una relación con el cantante Feid. De ahí, musicalmente han vivido una “tiradera” donde se dedican algunas porciones de canciones que cada uno hace. En ese sentido, las palabras que salieron en el adelanto del documental de Karol hicieron eco.

En dicha parte del tráiler de este producto audiovisual, se observa que la nacida en Medellín, habló de su pasada relación. Ahí se indicó que Karol se sentía en un ambiente demasiado tóxico. No se encontraba feliz y sentía que se iba a morir. No se sentía valorada, no veía éxito ni grandeza. En pocas palabras… definió su relación con Anuel como un infierno.

Ante eso, Anuel salió con un comunicado corto donde dijo que esto pasa siempre. Las mujeres hablan de los hombres, mientras que él no comentaría nada al respecto.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Sí estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet….”

¿Karol G está casada con Feid?

Oficialmente, no hay ningún reporte de ninguno de los dos artistas. Sin embargo, a finales del 2024 surgió el rumor de que se habrían casado en secreto. Esto fue por unas fotos, donde se les vio en lo que se presumía como una boda y en un concierto Karol G indicó que ya estaba comprometida. En ese sentido, la relación iniciada en el 2023, no ha sido oficializada como matrimonio y esa es la versión más avalada por las personas.

Seguir leyendo - ¿Shakira le puso condiciones a Karol G para trabajar con ella?