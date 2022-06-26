Belinda da bendición a pareja de novios en boda.

Belinda estuvo este fin de semana de regreso en nuestro país, pues recordemos que desde su polémica separación de Christian Nodal la cantante tomó la decisión de irse a vivir a España para impulsar su carrera profesional.

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Sin embargo, este 25 de junio formó parte del festival Machaca que se celebró en el Parque Fundidora de Monterrey en Nuevo León en donde sorprendió a sus miles de fans con una gran presentación sobre el escenario.

Tras su gran éxito en su regreso a México, se ha comenzado a difundir un video en donde se puede ver a Belinda dando la bendición a una pareja de recién casados.

Belinda le dio la bendición a una pareja de recién casados.

La situación no fue para nada planeada, pues la pareja no estaba hospedada en el mismo hotel que Belinda, por lo que en el video se puede ver como la cantante va caminando con parte de su equipo, cuando de repente ve a una mujer vestida de novia, por lo que ambas se emocionan.

Tras el encuentro, Belinda se detuvo a saludarla y darle un abrazo a la pareja, tras el encuentro los recién casados aprovecharon para poder pedirle su bendición a Belinda.

La pareja no pudo evitar su emoción, pero Belinda también estaba muy contenta de encontrar a la pareja de la nada.

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Sin duda, desde su regreso a México, Belinda se ha mostrado muy contenta con sus millones de fans, pero todo parece indicar que la cantante se va a regresar a vivir a España en donde ha estado en varios programas de televisión y radio en donde sigue promocionando su carrera.

