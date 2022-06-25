Belinda se borra el tatuaje que se hizo por amor a Christian Nodal.

Belinda, quien se encontraba viviendo en España después de su ruptura con Christian Nodal, arribó ayer viernes 25 de junio a Monterrey, Nuevo León, acompañada de sus padres para participar en el festival musical Machaca Fest que se lleva a cabo este sábado en el Parque Fundidora.

Cuatro meses han transcurrido desde que Belinda y Christian Nodal dieron por terminada su relación por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas; sin embargo, recientemente llamó la atención que la cantante española decidió borrar de su piel el tatuaje que tenía las iniciarles del cantautor mexicano, quien ha sido relacionado con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, debido a sus constantes salidas y actitudes cariñosas.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía que la intérprete de “Luz sin gravedad” y “Ángel”, entre otras, compartió en sus historias de Instagram, en donde aparece posando con un vestido blanco sobre una roca, con el impresionante mar de fondo mostrando el tobillo donde tenía el tatuaje en cuestión.

La foto de Beli llamó la atención al igual que todas sus publicaciones, no obstante, sus fans se percataron que la cantante española le hizo modificaciones al tatuaje que tenía en honor a su exprometido, el cual era un corazón y tenía sus iniciales al interior (CN).

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En la imagen se aprecia que el corazón ahora es de un solo color y las iniciales de Christian Nodal han desaparecido por completo, lo que hace suponer que la cantante de “Bella traición” habría cerrado por completo la historia que tuvo con el sonorense.

Nodal y los tatuajes que se quitó de Belinda

Hasta febrero del presente año, Nodal mostraba con orgullo los tatuajes que se hizo en el cuerpo en honor a su prometida, los ojos de la cantante en el pecho, el número 4 en una de sus manos y la palabra “utopía” en su frente, así como el que tenía cerca de la oreja con la palabra “Beli”; sin embargo, los tres fueron borrados de forma abrupta días después de su rompimiento.