Belinda reacciona al noviazgo de Christian Nodal y Cazzu.

Luego de pasar una temporada en España por la promoción y grabación de la serie Bienvenidos a Edén, Belinda volvió a México para participar en el evento musical Machaca Fest en Monterrey, a donde partió esta mañana acompañada por sus padres, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín.

La prensa que la esperaba no pudo obtener ni una sola respuesta sobre los rumores de que el modelo croata Dean Pelic la corteja, menos sobre el nuevo romance de su ex Christian Nodal y Cazzu.

"Dejen pasar a mi papá que viene conmigo... estoy volviendo a leer los libros de Harry Potter que me encantan y son maravillosos. Gracias chicos, los quiero mucho, estoy feliz de estar aquí otra vez", dijo Belinda evadiendo todo cuestionamiento sobre el intérprete de Adiós Amor.

Se sabe que luego de su intervención en el festival de Monterrey, Belinda volverá de nuevo a España para continuar con nuevos proyectos de televisión y musicales, como el dueto con Ana Mena titulado A las 12.

Por su parte, el papá de Belinda agradeció a la prensa por todo el apoyo a su hija con la siguiente frase "muchas gracias por estar aquí... muchas gracias a todos... estamos aquí disfrutando un poquito", mientras que Doña Belinda Schüll caminó a paso apresurado en el aeropuerto: "Todo súper bien, muchas gracias", declaró.

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Belinda llega a Monterrey para ofrecer concierto

Una vez que llegó a tierras regiomontanas, la intérprete de Bella Traición se dijo emocionada por su próximo concierto, el reencuentro con su familia y la grabación de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén.

"Vengo de España... nos vemos mañana en el Machaca Fest a las 6:00 de la tarde. Estoy emocionada, vengo con mi familia que hace tiempo que no los veía, estoy contenta", expresó.

Sobre los videos en España dando toques a sus amigos de aquel país, Belinda comentó.

No traje los toques... si no ya se los habría puesto

Belinda se marchó con cubrebocas rosa y gafas que impidieron ver su rostro, pero se dijo feliz por pisar México de nueva cuenta tras grabar su serie en España.

Hicimos la segunda temporada que está espectacular, pero no sé cuando va a salir. Estoy muy contenta... ¿Qué mejor que estar con mi familia?

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