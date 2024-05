¿Belinda cancela dueto con Marca Registrada por bromas sobre su ex?

Después de varios años alejada de la industria musical, Belinda volvió con una nueva propuesta, incluso con un nuevo género y hasta apodo, pues ahora se hace llamar Belika porque le entró al mundo de los corridos tumbados que tanta aceptación ha tenido a lo largo del planeta.

Hasta ahora son dos temas los que Belinda ha lanzado bajo esta nueva propuesta musical. El primero de ellos “Cactus”, el cual cuenta con muchas referencias hacia Christian Nodal, quien fuera su expareja y con quien estuviera a nada de llegar al altar.

El segundo sencillo fue “300 Noches”, el cual lanzó junto con Natanael Cano y que también ha sido blanco de rumores y especulaciones, pues se dice que tendría obvias referencias hacia otro de sus ex, nos referimos a Giovani Dos Santos.

¿Belinda iba a colaborar con Marca Registrada?

Siguiendo con el género de los corridos tumbados, Belinda y Marca Registrada iban a lanzar una colaboración; no obstante, la guapa y talentosa cantante le dio el cortón a la banda y canceló el dueto.

¿Por qué canceló el dueto con Marca Registrada?

Al parecer a Belinda no le gustó el humor de algunos integrantes de Marca Registrada, principalmente de su vocalista, a quien se le ocurrió bromear sobre la relación que Belinda sostuvo con Christian Nodal.

Durante una entrevista, Fidel, vocalista de Marca Registrada, fue cuestionado sobre los tatuajes, fue ahí cuando declaró que eran “anti tatuajes de ojos”, esto en referencia al tatuaje que Nodal se hizo en el pecho con los ojos de Belinda.

Pero la cosa no quedó ahí, pues aseguró que ellos no tienen dinero para andar repartiendo. Estas palabras habrían sido el principal detonante para que Belinda cancelara el dueto que tenía pactado con la agrupación.

¿Cómo reaccionaron las redes? Este hecho generó todo tipo de comentarios, muchos de ellos encaminados a las desafortunadas declaraciones de Fidel, vocalista de Marca Registrada.

“Y gracias a esta entrevista se canceló la colaboración”, “Ahí es cuando viene el dicho: Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada”, “Eso que dijo no tenemos dinero para andar repartiendo, se lo aventó a Belinda”, “Me alegro que Belinda se haya dado a respetar y haya cancelado la colaboración. Imposible trabajar con alguien que no respeta”, fueron algunos de los comentarios.

