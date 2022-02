FOTOS | ¿Belinda y Christian Nodal están a un paso de la reconciliación?

Nodal no escatimó y le compró una argolla costosísima, ¡sin duda la más cara que Belinda seguro tiene en su poder!

Los tatuajes no pararon...

No fue cualquier tatuaje ¡fue el tatuaje más grande que se había hecho!

Una fuente cercana a la pareja reveló que los “Nodeli” se extrañan mucho, por lo que no descartan una reconciliación.

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, ahora ha empezado a correr como pólvora que los “Nodeli” estarían reconsiderando retomar su relación amorosa e incluso su compromiso matrimonial.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer a través de su canal de YouTube que una fuente cercana a los cantantes le confió que ambos se sienten tristes por la separación.

“Belinda está triste, está muy sacada de onda y quiere regresar con Nodal. Ellos han estado en contacto, se han estado mensajeando, alguien muy cercano a la pareja me lo acaba de confirmar. Yo creo que en cuestión de 15 días (ellos regresan)”, informó.

La declaración de Infante llega justo en el momento en que Belinda a través de sus redes sociales “explotó” y denunció que ha sido víctima de género.

“Personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que sólo me corresponden a mí. Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, escribió Belinda.

Mensaje que seguramente fue como una pedrada para Infante quien en su momento señaló que Belinda tiene un modus operandi con sus parejas para quitarles el dinero.