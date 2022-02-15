FOTOS | ¿Beli le devolverá el costoso anillo de compromiso a Nodal?

El fin de semana Christian Nodal anunció a través de sus historias de Instagram que había terminado su compromiso con Belinda así como con su relación de pareja después de varios meses de romance.

La noticia dejó en verdadero “shock” a los seguidores de los “Nodeli”, así como a los medios de comunicación y uno que otro curioso porque llegaron a creer que ese amor iba muy enserio.

Cómo era de esperarse, en redes sociales se empezó a especular de todo; “Belinda le pidió una fortuna a Nodal para pagar sus impuestos y éste se negó”, “Belinda se molestó porque su entonces prometido se fue de fiesta con el hermano de su exnovia”, “Christian Nodal no pudo con la toxicidad de Belinda”, sin embargo, ninguno de estos rumores fue aclarado en el breve comunicado del cantante de Regional Mexicano.

Cómo tampoco aclaró si Belinda le regresó el costoso anillo de diamantes que le dio para pedirle matrimonio, que según se sabe le costó aproximadamente en 60 millones de pesos y que las malas lenguas dicen ¡lo sacó a meses y aún no termina de pagar!

Sin embargo, los usuarios no se han cansado de hacer memes sobre el anillo, pues se dice que cuando uno termina una relación, se debe devolver el anillo de compromiso.

¿Se animará Belinda a regresar la costosa joya? o ¿Se unirá al club de Jennifer López que es catalogada como la “señora de los anillos”?