Así reaccionó Belinda al nuevo romance de Christian Nodal. (FOTO)

Después de que Christian Nodal diera pistas de un nuevo amor en un restaurante de Beverly Hills, Belinda reaccionó al romance de su ex desde España.

¡Muy enamorados! ¡Nodal y Belinda fueron captados muy cariñosos anoche durante la final de “La Voz”!

La intérprete de Dopamina se encuentra en su país natal para promocionar Bienvenidos a Edén, serie que se estrenará en las próximas semanas por una plataforma de streaming.

Recuérdese que Nodal y Belinda terminaron su relación sentimental en febrero de este año, cuando el sonorense hizo pública la ruptura a través de un mensaje en Instagram.

El intérprete de música regional mexicana dio carpetazo a la polémica en menos de lo que canta un gallo, pues se le vio con una mujer colombiana que responde al nombre de Mariana Ríos.

Te puede interesar: FOTOS: Ella es la nueva ‘novia’ de Christian Nodal.

Belinda reacciona al nuevo romance de Nodal

Durante su gira promocional de Bienvenidos a Edén en España, Belinda realizó conferencias de prensa y se tomó algunas fotos en los lugares más emblemáticos de aquel país.

Llamó la atención una fotografía de la española a las afueras del Palacio Real de Madrid, donde se le vio cargando a su perrito.

Portando un mini vestido, un abrigo de peluche y unos tacones altos, Belinda dejó ver que eliminó todo rastro de su tatuaje inspirado en Christian Nodal.

En su momento, la cantante plasmó en su tobillo un corazón rojo con las iniciales de Christian Nodal adentro, diseño que dio de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales.

Y aunque el tatuaje de corazón era prueba de las promesas de amor junto a Nodal, la española ha dejado ver que también desea deshacerse de todos los recuerdos.

Aún no está claro si el tatuaje lo cubrió con maquillaje o lo borró por completo, pero es cierto que no quiso lucir cun recuerdo de su ex durante esta nueva etapa de carrera artística.

Bienvenidos a Edén, no solo marca el regreso a la actuación de Belinda, sino su debut en las series de streaming.

También te puede interesar: VIDEO: Captan a Christian Nodal con una rubia. ¿Es Belinda?