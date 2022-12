Así fue la pelea que protagonizaron Belinda y Christian Nodal.

Uno de los temas más sonados a lo largo del 2022 fue la ruptura de Christian Nodal y Belinda, principalmente porque nunca se dieron a conocer las razones y sus protagonistas jamás salieron a aclarar lo sucedido.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

¿Cómo fue la historia de amor de Belinda y Nodal?

El sonorense y la cantante española se conocieron cuando formaron parte del elenco de un reality de canto, pero fue en agosto de 2020 cuando anunciaron su relación ante sus más de 20 millones de seguidores, posteriormente vinieron las presentaciones familiares y los tatuajes.

En mayo de 2021 la pareja se comprometió en matrimonio cuando el intérprete de “Botella tras botella” y “No te contaron mal”, entre otras, le obsequió a Belinda un anillo valuado en tres millones de dólares y la cantante dijo que sí.

¿Cuándo terminó su romance? Aunque todo parecía ir viento en popa y había planes de boda, el enlace jamás se concretó y de manera sorpresiva llegó a su fin el 12 de febrero de 2022. El hecho desató infinidad de rumores y especulaciones, mismas que jamás aclaró la expareja, por el contrario, se encargó de aumentarlos con sus indirectas y peleas.

Nodal removió de su cuerpo los tatuajes que se hizo en honor a su amada, los ojos de Beli que se tatuó en el pecho, la palabra “Beli” que se tatuó cerca del oído derecho y la frase “Utopía” que plasmó en su frente en referencia al más grande éxito de la también actriz.

¿Cuáles fueron las polémicas que marcaron la relación de Nodal y Belinda?

A principios de años (enero) se filtró que la madre del cantante le habría pedido que terminara su relación con Belinda debido a la diferencia de edades; sin embargo, la versión fue desmentida por la propia Cristy Nodal.

La broma que le jugó Beli a Nodal en un restaurante pudo haber sido otro detonante. En aquella ocasión la cantante se confabuló con sus acompañantes para hacerle creer al sonorense que era su cumpleaños, lo cual causó la molestia e inconformidad del cantautor.

Los pleitos tras su ruptura

El tema económico fue uno de los principales rumores, sobre todo después del lujoso y costoso anillo de compromiso que le dio el sonorense, misma que se desconoce si le fue devuelta o se quedó en posesión de la española.

La más sonada de todas fue la que protagonizó la mamá de Belinda con Christian Nodal en redes sociales después de que ella llamara “naco” al de su hija. Por ello, el ahora novio de Cazzu no se guardó nada y arremetió contra su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Pero la cosa no quedó ahí, Nodal filtró la captura de pantalla de una supuesta conversación que sostuvo con Belinda en donde al parecer ella le pidió dinero para arreglarse los dientes. Lo demás ya es historia, Christian inició una relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, mientras que Beli se mantiene soltera y enfocada en su carrera.