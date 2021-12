Belinda y Christian Nodal se casan en secreto. (FOTOS)

Belinda y Christian Nodal cierran el año con broche de oro, ya que se casaron en secreto en un lujoso lugar de la Ciudad de Mexico, donde solo nuestras cámaras de Azteca UNO tuvieron acceso.

La historia de amor de Belinda y Nodal comenzó en La Voz

¡Muy enamorados! ¡Nodal y Belinda fueron captados muy cariñosos anoche durante la final de “La Voz”!

Recordemos que Christian le entregó el anillo de compromiso a Beli en España este mismo año, dentro de un restaurante que cerró sus puertas solo para la pareja.

Ante la ola de rumores como el vestido de novia, el lugar del evento, los invitados y hasta el pastel de los novios, Belinda y Nodal dieron el siguiente paso en su relación sentimental.

Como era de esperarse, la intérprete de Amor a primera vista lució al último grito de la moda, ya que portó más de un vestido blanco que dejó maravillados a todos los invitados.

Fueron tres looks los que portó la bellísima Beli, el primero firmado por Benito Santos, el segundo por Jacquemus y el tercero fue un diseño hecho desde Madrid.

El evento nupcial contó con un pastel de tres pisos, música regional mexicana y la presencia de famosos cantantes como Lupillo Rivera, Los Ángeles Azules, Banda MS y Maná, haciendo competencia a la lujosa boda del Canelo Álvarez.

La misa se llevó a cabo en una reconocida catedral al sur de la Ciudad de México, mientras que Beli y Nodal cerraron las puertas de una hacienda para recibir a invitados como Daniela Luján, Moderatto, Lyn May, Niurka, Mon Laferte y nuestra querida Flor Rubio.

El momento más divertido de la noche corrió por parte de Belinda, quien subió al escenario para interpretar uno de sus más grandes éxitos musicales: El Baile del Sapito.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar! Recuerda que este 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes.

¿Cómo se conocieron Belinda y Christian Nodal?

Belinda y Christian Nodal se conocieron en nuestro programa La Voz, cuando participaron como coaches.

El flechazo se dio desde el primer momento del encuentro, ya que el intérprete de Botella tras botella no pudo ocultar sus nervios cuando vio a Belinda por primera vez.

De vivir una amistosa relación, los cantantes pasaron a un noviazgo en agosto de 2020, momento que confirmaron con una tierna foto bajo la lluvia.

La relación sentimental de los cantantes va viento en popa, que hasta el sonorense está pensando en incluir a Belinda en su testamento .

“Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida. Claro que lo voy a hacer”, así lo expresó el cantante de música regional mexicana a Ventaneando.

Christian Nodal lleva a Belinda hasta en la piel

Los cantantes han demostrado su amor de diferentes formas, desde lujosos regalos, pasando por románticas cenas en la comodidad de su hogar y hasta llegar a viajes por España.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención es el tatuaje de Christian Nodal en su pecho, mismo que tiene la forma de los ojos de Belinda.

