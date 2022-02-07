Belinda y Christian Nodal se dejan de seguir en redes sociales. ¿Se acabó?

Tal parece que Belinda y Christian Nodal pasarán un triste día de San Valentín, pues se dejaron de seguir en Instagram.

En la víspera del Día del Amor y la Amistad, los cantantes podrían haber protagonizado una fuerte pelea que los llevó a decirse adiós en las redes sociales.

No es la primera vez que la pareja acapara los reflectores por dejarse de seguir en las plataformas digitales; sin embargo, los fans esperan que se trate de una nueva sorpresa y no de una posible separación.

Hasta el momento, Belinda ni Christian Nodal han dado alguna declaración a la prensa mexicana, pues se han mantenido muy herméticos desde su aparición en una revista de moda el pasado 18 de enero de 2022.

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Belinda y Christian Nodal levantan sospechas en las redes sociales

Los nombres de Belinda y Christian Nodal se volvieron tendencias en todas las plataformas digitales, después de darse el temido ‘follow’ en sus cuentas de Instagram.

Aún no se sabe qué pasará con esta popular pareja, pues la intérprete de Bella Traición publicó una fotografía el día de ayer con un atuendo transparente.

La española colocó dos emojis de un candado y un corazón blanco al pie de la fotografía, misma que ganó 196 mil 'Me Gusta' en Instagram.

Por su parte, el intérprete de Adiós Amor estaba muy feliz el pasado sábado 5 de enero, pues se encontraba promocionando el remix de la canción Te Marqué Pedo por todo Instagram.

Se desconoce qué traman Belinda y Christian, pues ya tenían planes de boda después de comprometerse en España en el 2021.

El intérprete sonorense tampoco es un usuario muy activo en Instagram, pues tan solo cuenta con 26 publicaciones a comparación de otras figuras del género ranchero que aman compartir detalles de su vida personal.

En su momento, Nodal compartió con la prensa que le gustaba esconder todas sus fotos en Instagram días antes de anunciar una sorpresa a sus fans.

Los admiradores de Nodeli, apodo de la parejita, esperan que se trate de una nueva sorpresa o lanzamiento musical para el público mexicano.

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