5 diseños de piñatas caseras del gato azul de las Guerreras Kpop: fáciles y creativas

A la hora de organizar un cumpleaños infantil, si hay algo que no puede faltar es la piñata, la cual suele estar hecha de cartón, de papel, de barro y que se rompe con facilidad para que caigan de ella todo tipo de sorpresas. Por lo general, suelen estar decoradas con alguna temática en particular y que será elegido por los niños, como en este caso son las Guerreras K Pop que se ha ganado el cariño de muchas niñas y te compartiremos cinco diseños de posadas del gato azul.

Todas las piñatas tienen un propósito y que tiene que ver con la celebración de algo importante, y si bien se usaba en la antigüedad, en estos tiempos se usa mucho para celebraciones infantiles, donde se personalizan de acuerdo a los gustos de cada niño; y es que podrá elegir entre superhéroes, personajes históricos de dibujos animados, nuevas tendencias y hasta de frutas.

Sin embargo, la tendencia n decoración de cumpleaños infantiles y de piñatas en este momento parece ser que se lo llevan las Guerreras K Pop, esta película que desde que se estrenó en una de las plataformas, se ha consolidado como una de las más vistas. Narra la historia de tres amigas que tienen una doble vida y que son guiadas por un gato azul que ha logrado ganarse el cariño.

Quién es el gato azul de las Guerreras K Pop

El gato azul de las Guerreras K Pop se llama Derpy y si bien muchos lo confunden con un gato azul, en realidad es un tigre que actúa como un mensajero místico y compañero de estos personajes, volviéndose viral y muy querido. Por eso, es que también se convirtió en temática de piñatas, por lo que te dejaremos a continuación cinco diseños para que hagas en casa.

5 diseños de piñatas del gato azul

Piñata circular de color azul con la imagen del gato azul

Piñata con la silueta completa de Derpy sonriendo

Piñata con la imagen del gato azul

Piñata del gato azul con un pájaro en su cabeza

Piñata del gato azul con los personajes