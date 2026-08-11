5 ideas de manualidades para entretener a los niños antes del regreso a clases

El inicio de clases está cada vez más cerca en México, teniendo en cuenta que comenzará el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles, y es por eso que, los niños están disfrutando de los últimos días de descanso, por lo que podrán hacer todo tipo de actividades. En esta ocasión, los especialistas compartieron cuáles son las cinco ideas de manualidades que podrás hacer para que se entretengan, no se aburran y puedan estimular su imaginación y creatividad.

A veces sucede que tantas horas que pasamos con nuestros hijos, se nos terminan agotando las ideas y los paseos; por lo que no sabremos que más hacer con ellos. Es por eso que todavía hay ciertas actividades que podremos realizar antes de que comiencen las clases durante las próximas semanas e ir preparándolos para lo que se viene y que puedan realizar estas actividades en el comienzo del Ciclo Escolar.

Ventajas de las manualidades para los chicos

Los especialistas coinciden en que realizar manualidades con los más pequeños tiene una gran cantidad de ventajas, y es que esto ayudará a que potencien la creatividad, mejoran la psicomotricidad fina y la coordinación ojo –mano, fortalecen el autoestima al ver un proyecto terminado y que también trae otros beneficios como aumentar la concentración, reduciendo el estrés mediante la expresión de emociones. Por eso, te compartiremos las cinco manualidades que deberías hacer con los más pequeños antes del inicio de clases.

5 ideas de manualidades para los niños

Rollos de papel higiénico: podrás convertir los cartones del papel higiénico en animales ayudándote de otros materiales como goma eva, cartulina, lana y pintura

Medallas caseras: podrás usar foami de distintos colores, y la idea es crear medallas para que los niños puedan llevar encima una vez que realicen actividades en casa

Origami: es muy fácil de hacer y necesitarás solamente de papel y realizar todo tipo de figuras y estimulando la creatividad