Daniela anticipa que será la víctima del poder de Ixdit como nueva portadora del Pin del Chef

La gala por el Pin del Chef y el Pin Negro ofreció altas dosis de drama y tensión, pues de cara a la gran final de MasterChef 24/7, los 10 mejores cocineros buscaron hacerse con la codiciada insignia que venía acompañada con un poder que cambiará el rumbo de la competencia para uno de los participantes y Daniela habló ante las cámaras del Mundo MasterChef para compartir que podría convertirse en la víctima de Ixdit. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación.

Al final de una gala que dejó con mal sabor de boca a los Chefs, Ixdit se convirtió en la nueva portadora del Pin del Chef y se hizo acreedora al poder en el que podrá elegir a un compañero de su elección que no podrá subir al balcón en la batalla por equipos del siguiente miércoles o ser votado por el público para ser salvado el próximo domingo de eliminación.

De regreso al Mundo MasteChef y tras agradecer al público que votó por ella para cocinar en el segundo reto de la gala por el Pin del Chef, Daniela dejó ver ante las cámaras que podría convertirse en la víctima de Ixdit. La cocinera dijo que si el escenario se hiciera realidad, "no pasa nada" y aseguró que disfrutará esta semana como si fuera la última.

Cabe señalar que Ixdit dijo en su propio mensaje cuando volvió de la gala que no ha definido al cocinero al que le aplicará el poder y que lo meditará para tomar una decisión.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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