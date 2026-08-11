No tires el cartón de huevos, es un tesoro: cómo usarlo para hacer una paloma y decorar el hogar

La técnica DIY se ha puesto de moda en el último tiempo, teniendo en cuenta que se caracteriza por poner en valor ciertos objetos que creíamos que ya no servían y poder crear lindos adornos para el hogar, sin la necesidad de gastar mucho dinero. Otros de los beneficios que tiene s que estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente y donde podrás reutilizar todo lo que veas que ya no sirve. En este caso, te vamos a compartir la idea de cómo reciclar cartones de huevo y crear una paloma.

Tal como lo mencionábamos, no hacer falta ser un experto en manualidades para crear grandes cosas para el hogar, y es gracias a la técnica DIY podremos darle vida a elementos o cosas viejas que creíamos que ya no servían. Lo único necesario es un poco de creatividad, paciencia y así lograr resultados increíbles. Uno de los materiales más comunes es el cartón y que podremos hacer todo tipo de adornos.

El huevo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y que por lo general vienen agrupados en los maples, que son pequeños compartimentos de cartón para su almacenamiento y que una vez que se vacía, tendemos a tirarlo. Por este motivo, es que podrás crear una paloma de cartón que podrás decorar y que es gracias a la técnica DIY.

Elementos para reciclar el cartón de huevo

Cartón de huevos o huevera

Alambre para manualidades y/o palitos de madera (para la estructura interna y soporte)

Papel y cinta de enmascarar para darle volumen y forma al cuerpo

Pistola de silicona caliente y pegamento blanco

Algodón o papel tisú para la textura de las plumas

Fieltro blanco

Estambre o hilo naranja para las patas

Cuentas o abalorios negros para los ojos

Cómo hacer la paloma de cartón con el maple de huevo