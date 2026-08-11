No tires el cartón de huevos, es un tesoro: cómo usarlo para hacer una paloma y decorar el hogar
Es un adorno ideal para colocar en cualquier sector y será muy fácil de hacer.
La técnica DIY se ha puesto de moda en el último tiempo, teniendo en cuenta que se caracteriza por poner en valor ciertos objetos que creíamos que ya no servían y poder crear lindos adornos para el hogar, sin la necesidad de gastar mucho dinero. Otros de los beneficios que tiene s que estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente y donde podrás reutilizar todo lo que veas que ya no sirve. En este caso, te vamos a compartir la idea de cómo reciclar cartones de huevo y crear una paloma.
Tal como lo mencionábamos, no hacer falta ser un experto en manualidades para crear grandes cosas para el hogar, y es gracias a la técnica DIY podremos darle vida a elementos o cosas viejas que creíamos que ya no servían. Lo único necesario es un poco de creatividad, paciencia y así lograr resultados increíbles. Uno de los materiales más comunes es el cartón y que podremos hacer todo tipo de adornos.
El huevo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y que por lo general vienen agrupados en los maples, que son pequeños compartimentos de cartón para su almacenamiento y que una vez que se vacía, tendemos a tirarlo. Por este motivo, es que podrás crear una paloma de cartón que podrás decorar y que es gracias a la técnica DIY.
Elementos para reciclar el cartón de huevo
- Cartón de huevos o huevera
- Alambre para manualidades y/o palitos de madera (para la estructura interna y soporte)
- Papel y cinta de enmascarar para darle volumen y forma al cuerpo
- Pistola de silicona caliente y pegamento blanco
- Algodón o papel tisú para la textura de las plumas
- Fieltro blanco
- Estambre o hilo naranja para las patas
- Cuentas o abalorios negros para los ojos
@velmora.diy Turn an Egg Carton Into a Beautiful White Dove | Creative Upcycling DIY That Looks Truly Amazing #eggcartoncraft #birdcraft #recyclediy #foryou #fyp ♬ original sound - Velmora Diy
Cómo hacer la paloma de cartón con el maple de huevo
- Comenzar la estructura formando la estructura base del cuerpo de ave usando alambre y/o palitos de madera como soporte central
- Arrugar papel y fijar con cinta de enmascarar alrededor del alambre para darle volumen a la forma ovalada del cuerpo y el cuello de la paloma
- Recortar las diferentes partes de las hueveras de cartón para formar las piezas texturizadas que simularán las plumas, las alas y la cola de la paloma
- Moldear los conos o cavidades de cartón para darles forma curvada
- Adherir las piezas de cartón recortadas al cuerpo base usando la pistola de silicona caliente
- Armar las alas en capas para darles un efecto 3D y realista
- Envolver el cuerpo utilizando algodón pegado con una mezcla de pegamento blanco y un poco de agua
- Colocar pequeñas cuentas o abalorios negros para los ojos
- Utilizar el estambre o hilo para las patas fijándolas en la parte inferior
- Realizar los últimos retoques en las alas y el cuerpo para asegurar que la estructura quede firme
@hellowonderful_co Cute Egg Carton Owl Craft 🦉 full tutorial on my site hellowonderful.co #owlcraft #kidscrafts #eggcartoncraft ♬ original sound - HelloWonderful