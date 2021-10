Belinda no sólo es la prometida de Nodal ¡También es su directora!

La cantante de música pop contó lo difícil que fue dirigir el video “La sinvergüenza” en el que participa su amado Christian Nodal.

Luego de que se aclararan los rumores de un rompimiento entre Belinda y Christian Nodal y que hicieran algunas apariciones públicas, ambos cantantes demostraron que están más felices que nunca, pues la también actriz dirigió el nuevo video de su prometido.

Por medio de su cuenta de Instagram, Belinda contó cómo fue la experiencia como directora del video de “La sinvergüenza”, de Nodal con la Banda MS.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello”, indicó la también empresaria.

La intérprete de “Luz sin gravedad” agradeció a las personas que le ayudaron en el proceso: “Espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia”.

Por su parte, Nodal comentó la publicación de su prometida y le expresó su admiración: “Cielo, eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”.

Los fans de Belinda también resaltaron el talento de la ahora también directora: “Eres una mujer con muchos talentos, tu dedicación hace que esos proyectos brillen y sean exitosos ¡así como tú lo eres!”, “¡No dejas de sorprendernos ni tantito! Soy la más orgullosa de ti. Felicidades gueri por este nuevo logro”, y “Felicidades a Beli y Christian por todo lo que han logrado, sin duda son una hermosa pareja, pero también son un gran equipo”.

Por otro lado, Belinda en entrevista con una revista de circulación nacional habló sobre los malos comentarios que ha recibido tras comenzar su relación con el cantante y las especulaciones de que estaba con él solo por su dinero.

“No me importa lo que digan de mí mientras yo me sienta cómoda y esté feliz; comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, indicó la empresaria.

Sobre su versatilidad y todo lo que abarca su carrera, Belinda sentenció: “Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa”.

