Christian Nodal reveló todos los detalles de su compromiso con Belinda.

Luego de que la pareja más famosa del momento, Belinda y Christian Nodal, anunciaran su próxima boda; Nodal reveló más detalles de su compromiso.

Te hemos informado cada paso que da como pareja Belinda y Christian Nodal, y hace unas semanas nos sorprendieron a todos al anunciar que se van a casar. Nodal dio más detalles sobre la hermosa velada en la que le dio el anillo de compromiso a Belinda, ¡te contamos!

Belinda y Christian Nodal se comprometen.

Luego de casi un año de relación, hace unas semana Nodal y Belinda decidieron dar el siguiente paso, ¡comprometerse y empezar a planear su boda! Recordemos que se conocieron en las grabaciones de La Voz México en TV Azteca el año pasado, no hicieron clic desde el principio, pues aunque a Nodal le encantaba Beli, ¡siempre la bateaba! Pensaba que no tenía nada en común con ella, no sabía qué decir o de qué platicar, así que cuando Belinda le hablaba o trataba bien, él la ignoraba y se iba.

Un día se dio la oportunidad de platicar con ella y se dio cuenta que Beli no es la niña fresa que muchos piensan, ¡y ahí empezó todo! Se comenzaron a enamorar, al poco tiempo se hicieron novios, han mostrado al mundo su amor y en un año, ¡booom! Compromiso.

Nodal da detalles del día en que le pidió matrimonio a Belinda.

Ya se sabía que Nodal le propuso matrimonio a Belinda en un restaurante súper exclusivo de España, ya que la cantante está haciendo una serie para una plataforma de streaming y lleva meses viviendo y grabando allá. También se supo que el anillo que Nodal le dio a su futura esposa, ¡costó nada más y nada menos que tres millones de pesos! Hasta el momento, no se sabía más al respecto, pero hace unos días Christian contó más detalles.

“Yo a los dos meses ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida. Me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre y para mí es la mejor mujer que existe”, dijo Nodal de Beli, ¡eso es amor!

Christian también habló del anillo que le dio a Belinda, pues mucha gente lo criticó en redes sociales. “Yo soy fanático de las alhajas y al final me decidí por una que la hiciera sentir como reina”.

Además, confesó que siempre supo que ella sería la mujer de su vida y con la que iba a compartir todo hasta envejecer juntos. “Desde que andábamos de novios, a los dos meses fui a mi casa a Guadalajara y cuando fui a visitar a mi familia y yo les dije que me quería casar con Beli, me dijeron que les explicara, que estaba loco y cuando les expliqué todo lo bonito que me estaba pasando me dijeron que tenía razón, después que la conocieron y quedaron enamorados de ella”.

Sobre el momento de su compromiso, dijo: “No encontraba el momento adecuado y cuando lo encontraba no se daban las cosas hasta que me vine a España y empecé a armar algo romántico como le gusta. Al final salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo”.

Aunque aún no se sabe la fecha de la boda, el cantante sí compartió cómo se imagina ese día: “Yo me imagino y lo que me muero por ver es a su papá entregándomela y ver a mi familia sentaditos ahí y verla a ella decir que sí, yo decir que sí y darnos ese besito. Estoy con ese sueño y una boda que a Beli le haga feliz”.

Sin duda son una de las parejas más estables y lindas del medio del espectáculo actualmente, estaremos pendientes de todo sobre su relación y próxima boda.

