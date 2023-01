Belinda comparte sexy FOTO y ex de Nodal reaccionó de esta manera.

La historia de amor que vivieron la intérprete de ‘Sapito’ y el cantante de regional mexicano dio mucho de qué hablar a lo largo de 2022 y a pesar de que cada uno ya hizo su vida, pues la separación fue más que inmenente, no queda duda que cualquier rumor o hecho que los relacione de alguna manera, causa mucha expectativa entre los seguidores. Por eso, no podemos dejar de hablar de la sexy foto que compartió Belinda y a la que una ex de Nodal reaccionó de una peculiar manera.

Colaboración entre Grupo Firme y El Recodo, y más en Express Grupero.

La cantante está ganando como siempre, pues viene de tener un año increíble, por lo menos en lo que a carrera profesional se refiere, pues poor un lado protagonizó Bienvenidos Al Edén, serie que está disponible en Netflix y que tiene segunda temporada confirmada debido a la gran aceptación que tuvo entre el público; y por otro lado, las presentaciones que llevó a cabo y que nos dejan claro la razón por la que es ‘Santa Beli’ y las redes lo confirman.

¿Cuál es la foto que compartió Belinda y que generó muchas reacciones?

La cantante recibió el 2023 rodeada de su familia en un lujoso restaurante de comida italiana en el Puerto de Acapulco, pero sin duda lo que más resaltó fue lo bien que lucía y la verdad no es para menos porque sabemos que tiene buen gusto y amor por la moda. En las imágenes se contempla a la cantante de ‘Boba niña nice’ portando un ajustado vestido color beige y por lo que ella mismo, compartió estas fotos fueron las "últimas de 2022".

Esta imagen causó reacción inmedianta en Estibaliz Badiola, exnovia de Christian Nodal y actual pareja del también cantante Adriel Favela, quien como símbolo de sororidad y de poder femenino escribió en el perfil de la cantante el siguiente mensaje: "¡fabulosa!”. Este comentario fue aplaudido por seguidores y seguidoras de Belinda, quienes dejaron muchos ‘likes’ y reaccionaron de manera positiva a la interacción entre ambas.

Vale la pena recordar que desde hace tiempo, ambas mantienen una buena relación y que este hecho simplemente reconfirma algo que ya se sabía, pero nunca está de más enfatizar el apoyo entre mujeres después de que dieron por terminada su relación con Nodal.