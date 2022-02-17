FOTOS | Belinda revela que le duele el corazón y exsuegra la borra de Instagram.

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar: ¿Qué pasará con el anillo de compromiso? ¿Belinda le pidió dinero a Nodal? ¿Nodal engañó a Belinda? Y más preguntas se han hecho los usuarios de las redes sociales desde que el cantante de Regional Mexicano anunció la ruptura de su compromiso y relación amorosa.

Si bien es cierto que aquellas preguntas no tendrán respuesta (por ahora) poco a poco los cantantes dan señales de lo que podría pasar, por ejemplo, el intérprete de “Botella tras botella” ha dejado ver que “Beli” le hizo algo, que de revelarse podría dejar mal parada a su ex.

Y por primera vez la intérprete de “Utopía” ha dado a conocer a través de sus historias de Instagram que se encuentra atravesando por un momento realmente complicado: “Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie sabe que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.

En el mismo mensaje ha pedido a sus segudores un favor: “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacía los demás, empiezo una etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que (y cita a Simone de Beauvoir) ‘El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”.

Declaración que deja ver que cerró su ciclo con Christian Nodal y no piensa regresar…

Tras las declaraciones de Belinda, la mamá del cantante de Regional Mexicano, Cristy Noda, tomó una decisión: ¡Borró de su cuenta de Instagram las imágenes que tenía de Belinda!

Acto que deja ver la solidaridad que en este momento tiene Christian Nodal de parte de su familia.

Y conforme pasaen los días, seguramente nos iremos enterando de más detalles sobre esta ruptura y en una de esas hasta conocemos a detalle por qué terminaron.

