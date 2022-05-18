Mamá de Belinda apoya a jóvenes cantantes en su carrera.

Para nadie es una sorpresa que la mamá de Belinda ha sido fundamental en la carrera de la cantante y actriz, pues siempre se ha mantenido a su lado en todo momento, desde que comenzó su trayectoria hasta ahora que es una de las personalidades más queridas de todo México y el mundo.

Ahora que Belinda se encuentra haciendo su carrera en España, Belinda Schull ha tenido más tiempo para poder trabajar en otros proyectos, entre los que destaca poder apoyar a nuevos talentos, pues recientemente dos jóvenes con los que trabaja se presentaron en concierto.

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Me encanta que mi mamá esté haciendo eso, yo obviamente la apoyo y me encanta apoyar nuevos talentos, soy fan, por eso estuve en La Voz, porque amo la música, porque tantos talentos mexicanos jóvenes y no tan jóvenes que han luchado, que quieren una carrera, no hay edad para cumplir tus sueños, me gusta mucho el poder apoyar y si puedo hacerlo más adelante, me encantaría hacerlo

Belinda aclara su situación sentimental desde España

Belinda reveló en exclusiva para Ventaneando que todavía no ha encontrado el amor, pues se encuentra enfocada completamente en su carrera.

Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad

La situación la confirmó sin querer, pues se negó a revelar lo que ella busca en una pareja sentimental.

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