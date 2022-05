Belinda revela que se encuentra mejor que nunca desde su ruptura.

Belinda apareció en una importante premiación. ¿Qué tanto nos dijo?

Nuestra querida Linet Puente viajó hasta la alfombra roja de los Premios Platino para platicar con las celebridades más reconocidas de la gala. En el evento se dio cita Belinda, quien se mudó a España por un tiempo para iniciar nuevos proyectos profesionales, por ejemplo, su reciente serie Bienvenidos a Edén.

Aunque no quiso hablar a corazón abierto de su ruptura sentimental de Christian Nodal, la cantante y actriz se dijo agradecida por las bendiciones que han llegado a su vida en los últimos meses.

“Estoy feliz de esta noche maravillosa, festejando que sale la serie Bienvenidos a Edén este viernes. No lo puedo creer, después de tanta espera y tanta dedicación”, expresó la española enfundada en un elegante vestido negro de acuerdo a la ocasión.

En exclusiva para Ventaneando, Belinda habló sobre su estado emocional en los últimos meses.

“Que bendición, estoy agradecida con las bendiciones que me da Dios y agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado y estado conmigo incondicionalmente. A ellos me debo y estoy agradeciendo a la vida, siempre agradecida por cada cosa que sucede”, expresó.

Karla Souza, Cecilia Suárez, Omar Chaparro, Óscar Jaenada, Alex Speitzer, Shannon de Lima, Pedro Fernández y Javier Barden fueron otras figuras del espectáculo que desfilaron por los Premios Platino 2022.

Belinda y Christian Nodal se encuentran superando su ruptura

Y mientras Belinda retoma la actuación en España, Christian Nodal no para de dar conciertos en México, pues recientemente se presentó en Tijuana para complacer a sus fans con su repertorio musical.

Llamó la atención que el cantante sonorense lanzó una posible indirecta a quien alguna vez fue su amor más grande. En medio del escenario y a todo pulmón, Christian Nodal lanzó el siguiente mensaje.

"¿A quien de ustedes le han sido infiel en su vida? ¡Se siente feo!”, expresó el cantante ante todos los asistentes.

