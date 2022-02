¿Belinda puede empeñar el anillo de compromiso que le dio Nodal?

En medio de la lluvia de especulaciones en las que aún no se sabe qué hará Belinda con el millonario anillo de compromiso que le dio Christian Nodal, como regresárselo o quedárselo, podría haber otra opción. Ventaneando consultó a un especialista para saber si podría empeñarlo.

Según un representante del Monte de Piedad, empresa dedicada a los empeños, lo único que tendría que hacer la estrella pop para obtener un préstamo, sería acudir al local con la espectacular sortija y su credencial de elector.

Posteriormente, la joya tendría que ser analizada por peritos expertos para verificar su autenticidad, checar el kilataje de los diamantes y dar un costo estimado de la misma y el monto del préstamo al que podría aspirar.

“Vamos a pensar que Belinda vino y me empeñó su joya, vamos a pensar que yo le presto 10 pesos, por así decirlo y vamos a pensar que ella no lo puede recuperar , me lo deja pasar, entonces yo tengo que tomar esa prenda y ponerla a la venta”, explicó el especialista.

Con un empeño, Belinda ganaría como siempre

De acuerdo con el experto del Monte de Piedad, aunque Belinda no pagara el préstamo por su joya, si se vende, podría ganar más dinero.

“La prenda sigue siendo de Belinda, no es mía, si yo vendo esa prenda a un monto mayor que al que a Belinda le presté, yo le voy a hablar por teléfono a Belinda y le voy a decir: ‘Beli, pues ganando como siempre’ '¿Qué crees? Vendí tu joya y te acuerdas que yo te había prestado 10 pesos y con los intereses me debías 2 pesos más, vamos a decir, 12 pesos, pero la vendí en 16 Beli, ¿Qué crees? Los otros 4 son para ti, ven por ellos, eso se llama demasía’, explicó el representante del Monte de Piedad.

