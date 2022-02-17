Así inició la carrera de Donovan Carrillo en el patinaje sobre hielo.

Donovan Carrillo visitó el foro de Ventaneando este miércoles, tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El joven deportista contó que su pasión por el patinaje sobre hielo comenzó al ir tras una chica para conquistarla.

"Tenía 8 años cuando incursioné en el patinaje, mi hermana Dafne comenzó a patinar en hielo antes que yo. Gracias a una película y por tratar de conquistar yo a una niña, gracias a que la iba a ver patinar, fue que convencí a mis papás de que me metieran a clases", reconoció el patinador.

"Gracias a esta niña de la que me enamoré, tuve oportunidad de encontrar mi pasión en el patinaje", aseguró el deportista mexicano.

El chico de 22 años dijo estar muy feliz de haber podido disfrutar con todo México, un sueño que le tomó 14 años alcanzar y adelantó que se está preparando para ir por más.

"En el 2010 tuve la oportunidad de ver mis primeros Juegos Olímpicos en Televisión y gracias a ello nació mi sueño para poder ir algún día a unos Juegos Olímpicos. A partir de ahí junto con mi entrenador Gregorio Núñez, comenzamos a transformar este sueño en una meta", recordó Donovan.

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Donovan Carrillo entrena 7 horas diarias

Donovan Carrillo comentó que no es fácil ser un patinador profesional, pues entrena unas 7 horas diarias que se dividen en distintos momentos para tener mayor rendimiento.

El joven reveló que en sus ratos libres le gusta ver películas y series e incluso es fanático de nuestra emisión Ventaneando.

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