FOTOS | Fans de Karol G se le van a la yugular a Belinda por “Mentiras”.

Los seguidores de la cantante colombiana han tachado de “copiona” a la ex de Christian Nodal por su más reciente canción que lleva por título “Mentiras”.

No hay día que Belinda sea tema de conversación en las redes sociales después de que Christian Nodal dio a conocer a través de sus historias de Instagram que su compromiso matrimonial con la intérprete de “Utopía” no iba más.

Ahora han sido los seguidores de la cantante colombiana Karol G quienes se le han ido a la yugular a Beli porque según ellos su reciente entrega musical “Mentiras Cabr*n” es un plagio de “El Makinón” que vio la luz el año pasado.

“Te digo que no. No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento oh… Te digo que no…”, dice la canción de Belinda.

En tanto “El Makinón” dice así: “Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón. Cirstale’ 'e G5 en un capsulón (en un capsulón). Y desde que salí (desde que salí). To’ quieren repetir (to’ quieren repetir). Pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón”.

Aunque las letras no se parecen, los seguidores de Karol G dicen que el ritmo es idéntico, por lo que incluso han pedido a su artista que demande cuanto antes a Belinda por plagio.