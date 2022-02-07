FOTOS | ¿Belinda y Christian Nodal terminaron definitivamente?

Sin duda una de las parejas que más da de qué hablar en el medio del espectáculo, es Belinda y Christian Nodal. Al principio por lo tierna que era su relación, porque nadie podía creer que la princesal del pop latino grutara al mundo su amor por alguien y por su compromiso, pues recordemos que Nodal le pidió matrimonio a Beli el año pasado...

Ahora dan de qué hablar pero por los escándalos y rumores que desatan. Esta vez llamaron la atención luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram…sí, ¡de nuevo!

Y es que no es la primera vez que esto sucede, primero fue una manera de hacerle publicidad a su canción juntos, después nadie supo la razón, solo a los pocos días volvieron a seguirse y a compartir momentos juntos en sus historias ¿y ahora? Los rumores de una posible separación son cada vez son más fuertes en las redes sociales, pues ambos compartieron algunas misteriosas publicaciones de desamor que muchos fans interpretaron como señales de una nueva crisis en su relación.

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