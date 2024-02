Belinda publica foto con el nombre de Nodal en sus historias

Belinda sigue acaparando los reflectores con su nueva canción que lleva por nombre “Cactus”, aprovechó para tirarle con todo al cantautor sonorense, Christian Nodal, quien fuera su novio y prometido hace un par de años.

A tres días de su lanzamiento, Belinda sigue siendo nota, pues su nueva canción ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube, esto gracias a las claras indirectas al intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, entre muchas otras.

Martha asegura que su expareja arruinó su vida por completo

¿Qué dice la letra de “Cactus”? Además de que el videoclip cuenta con muchas referencias a Christian Nodal, la letra también contiene fragmentos que no dejan bien parado a la actual pareja de Julieta Emilia Cazzuchelli.



Te puede interesar: Cazzu reacciona a la nueva canción de Belinda, contra Christian Nodal

“Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cab..., y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará".

“Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa’ afuera, lo que me hace mal se va pa’ la mierd..., no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir”.

También te puede interesar: Letra completa de “Cactus”, la canción con la que Belinda le da con todo a Christian Nodal

“Dicen que todo sana con tequila, bebo y nada más le echo sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo”.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

“No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

Te puede interesar: Cactus: Canción de Belinda contra Nodal deja los mejores memes

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

¿Cómo es la foto que compartió Belinda?

Belinda está feliz con el recibimiento que sus fans le han dado a “Cactus”, el cual marca su regreso a la música después de 10 años de no lanzar nada. El éxito de este sencillo ha sobrepasado en números a la reciente colaboración entre Peso Pluma y Christian Nodal.

A través de sus redes sociales, Belinda publicó una fotografía donde aparece el nombre de su ex, Christian Nodal, ya que compartió el Top 5 de los videos más reproducidos en YouTube y el suyo está arriba de “La intención”, de Nodal y Peso Pluma.

La fotografía la acompañó con el texto: “Gracias a todo el amor que le están dado a Cactus. Estamos en el número uno”.