Belinda sorprende con radical cambio de look

Belinda no deja de sorprendernos con su impresionante belleza y estilo, ahora volvió a enloquecer a sus fans con un radical cambio de look, ya que dejó atrás su larga y lacia cabellera.

La intérprete de “Ángel”, “Amor a primera vista”, “Luz sin gravedad”, “Bella traición”, “Sapito” y “Egoísta”, entre otras, lució una impresionante cabellera rizada. En redes sociales, aseguran que es idéntica a su mamá.

¿Qué se hizo Belinda en el cabello? La cantante compartió imágenes y videos en su cuenta de Instagram, las cuales fueron retomadas por varias cuentas. En las fotografías se ve a la cantante luciendo un vestido en color negro que resalta su impresionante belleza y figura.



Belinda aseguró en su publicación que lo hacía en honor a la moda y a los looks que eran populares en los años ochenta. De igual forma, se mostró contenta porque los estilos de aquellos tiempos están regresando a la actualidad.

“Me encanta que los años 80 estén de moda otra vez… y justo para este look nos inspiramos… chequen el peinado que está muy cool”, escribió la exnovia de Christian Nodal en su publicación que se hizo viral.

¿Belinda le respondió a Bad Bunny por mención en su nuevo álbum?

Bad Bunny se volvió tendencia en los últimos días, luego del lanzamiento de su más reciente álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, en donde el ‘Conejo Malo’ hizo mención de diversas personalidades del mundo del entretenimiento y los deportes.

La primera mención que Bad Bunny hizo de Belinda fue en el tema “Perro Negro”, donde se escucha: “Que los dejas loco, enchulao, como Belinda”.

La segunda referencia se encuentra en el sencillo “VOU878” con la siguiente estrofa: “No es ni cantante, ni tampoco impone moda. Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Tel… y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir”.