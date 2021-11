Bella de la Vega responde en exclusiva para Venga la Alegría a Juan Antonio Edwards.

Bella de la Vega asistió a nuestro foro de Venga la Alegría para aclarar su supuesto romance con Juan Antonio Edwards, quien negó su relación sentimental con la actriz y bailarina en Ventaneando.

“Lo que pasó es que llegó de una manera deshonesta a mi vida. Llegó a mí diciéndome que quería ser mi amigo o algo más que mi amigo… yo me emocioné porque me decía cosas bonitas”, expresó a este programa.

La artista también confesó que Edwards le propuso tomarle fotos desnuda para publicarlas en Only Fans.

Me dijo que era buen fotógrafo de desnudos… empezó a querer ser querendón e íntimo. Se quedó en mi casa por tres días, estuvo como en un plan romántico, me invitó a cenar y me daba besos

Este es el fuerte mensaje de Bella de la Vega a Juan Antonio Edwards

La exparticipante de ¡Quiero Cantar! confesó que fue engañada por Juan Antonio Edwards, actor y director mexicano de cine, teatro y televisión.

“Me di cuenta que es un mentiroso. Venía con cara de ovejita, pero en realidad fue un lobo. Me di cuenta que soy muy confiada… me desilusioné, pero me di cuenta que tengo que ser más inteligente y más astuta”, expresó Bella de la Vega en exclusiva a VLA.

Él tiene una novia, esposa, amante o algo así allá donde vive en Cuernavaca. Me agarró la espalda y mis glúteos, pero yo le paré el alto. Le dije que no estaba preparada para tener intimidad. Él quería algo pasajero conmigo o un acostón

La viuda de José Ángel García mandó contundente mensaje a Juan Antonio tras polémica a nivel nacional.

Que no trate de mentir, que sea una persona honesta, soy viuda, que no se pase de listo. Yo confié en él, pero defraudó mi confianza. Él me dijo que era soltero, libre y sin compromisos. Me hizo creer otras cosas

