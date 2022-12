Bellakath se ha convertido en toda una sensación con su tema “Gatita”.

Con más de 35 millones de reproducciones en una de las plataformas de música más importantes y 23 millones más en YouTube, Bellakath cuyo nombre real es Katherine Huerta, es actualmente una de las cantantes e influencers más escuchadas gracias a su tema “Gatita”.

Días antes de que se desatara la bomba por el supuesto plagio de Bellakath, nuestras cámaras de Ventaneando captaron a la creadora de contenido saliendo de un restaurante en Monterrey, Nuevo León, donde habló del fenómeno que ha desatado su canción.

¿Cómo ha recibido Bellakath el éxito de “Gatita”?

“Me da mucho gusto que a la gente le guste ya el bellaqueo y se quiten ya esas etiquetas que existen hasta el día de hoy”, declaró. Cuando la cuestionaron sobre la mezcla de cumbia y reguetón, la exEnamorándonos reveló que su “reguetón siempre va a tener diferentes estilos, saco cumbiatón y reguetón del comercial porque va a haber para todos los gustos”.

¿No le tenía fe a “Gatita?

Por extraño que parezca, Bellakath reveló que no le tenía mucha fe a su éxito “Gatita”. “Fue muy chistoso porque una vez saliendo de un evento yo puse una pista y empecé a tararearla y se me ocurrió un corito y yo dije ‘está chistoso’ y se lo conté a mi productor y me dijo ‘grábalo, sí va a estar padre’. De hecho, no le tenía mucha fe a la “Gatita” pero le ha ido muy bien gracias a Dios y voy a sacar más reguetón así”.

Al preguntarle sobre cuál era el corito con el que surgió la idea de grabar este hitazo, Katherine Huerta canto “una gatita que le gusta el mambo”.

¿Bellakath ya planea hacer una gira? Huerta reveló que ya tiene planeado hacer una gira por toda la República Mexicana en 2023, aunque no quiso revelar más detalles. Así mismo, dijo que ya tiene algunas colaboraciones pero serán sorpresa, por lo que invitó a todos sus fans a estar pendientes.

Bellakath aclara el tema del supuesto plagio en redes.

Luego de los rumores sobre el presunto plagio de “Gatita”, Bellakath siempre se mostró segura y dijo tener los derechos de la canción ante las autoridades, aunque los mismos no le sirvieron de mucho pues la canción fue bajada de las plataformas digitales.

Afortunadamente su más grande éxito ya regresó a las plataformas y sus fans no dudaron en compartir su emoción, por ello, Bellakath recurrió a sus redes para aclarar lo sucedido y esto dijo al respecto:

“La canción Gatita me pertenece 100%, yo soy la autora. Mi productor es Alexito Mix, se llama Luis Alejandro y los dos hicimos esa canción. El día de ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y que supuestamente la canción es de alguien más. Yo la tengo registrada aquí en las instituciones y pues me la borraron”, declaró entre lágrimas.