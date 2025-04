Bellakath revela que su mamá todavía la regaña

Bellakath es una de las cantantes de reguetón mexicano más famosas y exitosas del momento, pero con todo y eso su madre sigue regañándola, así lo reveló la propia intérprete.

Bellakath ha sorprendido a propios y a extraños a lo largo de su carrera con sus impresionantes cambios de look, con las letras de sus canciones e incluso con sus trends virales.

¡Bellakath confiesa por qué se retiró sus implantes de senos! [VIDEO] Además, Eric del Castillo nos comparte cómo vive su actual estado visual, pues comienza a tener problemas que le impiden una mejor calidad de vida.

¿Bellakath ya prepara nuevo show?

En entrevista para UnoTV, Bellakath reveló lo siguiente: “Ya estamos trabajando desde ahorita para que no me agarren las carreras, muchas veces no bailo, porque se me olvidan las coreografías”.

Te puede interesar: ¡Bellakath confiesa que se retiró sus implantes! ¡Su salud estaba en peligro!

Así mismo, ‘La Reina del Reguetón Mexa’ señaló que “Siempre cambio de show, cada que es un festival cambio de show, cambio de vestuarios, de bailarines, cambio de todo”.

¿Su mamá la sigue regañando? Es bien sabido que Bellakath se hace acompañar siempre de su madre, quien todavía la regaña por diferentes cuestiones: “Me regaña mi mamá porque tengo muchas cosas en la casa, pero es que sí se necesitan”.

¿Jowell y Randy maltrataron a su mamá?

Hace unos días, ‘La Chica de las Poesías’, como se hace llamar la cantante, denunció malos tratos por parte de dos cantantes, Jowell y Randy, quienes al parecer maltrataron a su madre, motivo por el cual tuvo que cancelar su concierto con ellos.

A través de su canal de difusión en Instagram, la intérprete de “Gatita” dio a conocer los malos tratos que recibió del dúo puertorriqueño Jowell y Randy, con quienes daría un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¡Ex músicos de Bellakath la acusan de no pagarles su dinero!

“Ya no canté con Jowell y Randy porque el mánager le faltó el respeto a mi mamá y le gritó muy feo solo por preguntarle cuándo podía conectarse mi ingeniero de audio”, publicó Bellakath.

“Los admiraba mucho, pero creo que para ellos aún no somos nada y no tienen idea de lo que significamos y la historia que Bellakath y en general el reggaeton mexicano ha crecido”, agregó la cantante.

Bellakath señaló que “nos trataron peor que basura, y en nuestro propio país. Por dignidad me tuve que ir del camerino y decidí ya no cantar con ellos. Perdí todo mi día, literal, mi equipo de trabajo también todo el día ahí”.