Benito Castro vuelve a poner el dedo sobre la llaga en torno a la bioserie de Paco Stanley que próximamente será lanzada y pide que se cuente la verdad, ya que hasta el momento no se ha revelado por temor a represalias que incluso podrían costarle la vida a más de uno, así de fuerte fue su declaración.

¿Qué dijo Benito Castro al respecto? Benito Castro declaró en exclusiva para Ventaneando que “me gustaría ver lo que no se va a ver ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas, no se va a ver. El que la diga se muere”.

Benito Castro reta a contar la verdad del asesinato de Paco Stanley

Al preguntarle por qué será poco conveniente que se cuente la verdad, Benito Castro aseguró que ya dijo todo y “el que diga la verdad y que tenga elementos para decir la verdad porque muchos podemos hablar de oídas y de que te platicaron, pero la verdad se la llevó él a la tumba y nadie va a poder decir la verdad”.

¿Benito Castro conoce la verdad sobre la muerte de Paco Stanley?

Al cuestionarle al actor sobre si conoce la verdad sobre la muerte del malogrado conductor Paco Stanley, Benito Castro declaró que “no y no me metas en esa bronca, Dios me libre, no la conozco ni la diría yo”.

Benito Castro también declaró que esperar a que se cuente la verdad sobre la muerte de Paco Stanley “sería una espera inútil y con respeto pen… Yo hubiera padecido esa verdad hace mucho tiempo”.

¿Qué está haciendo actualmente Benito Castro?

Benito Castro estrenará el próximo viernes 11 de agosto la obra “La Casa de la Bandida”, rememorando la mítica casa de citas de los años 50’s y 60’s que convocó en aquel entonces a una parte del ambiente artístico.

El actor dará vida al legendario cómico Jesús Martínez ‘Palillo’, acérrimo crítico de los gobiernos en turno. “(Se dedicó) A señalar las deficiencias y sobre todo a exponer la cantidad de mentiras que se dicen”.