Los Bezares volverán a terapia tras revivir asesinato de Paco Stanley.

El haber otorgado su testimonio en el documental 'El show: crónica de un asesinato', sobre la muerte de Paco Stanley, cimbro de tal manera a Mario y Brenda Bezares, que según revelan en exclusiva a Ventaneando, se someterán de nueva cuenta a terapia postraumática.

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Sí, claro

Y de familia, los cuatro, mis dos hijos, Brenda y yo tomamos terapias, individuales y grupales, bendito Dios ahí estamos

De hecho, ahorita vamos a iniciar terapia, mi hijo más chico y una servidora de terapia postraumático, porque el ver este tipo de documentales, movió todo, es muy traumático y es como si alguien hubiera ido a la guerra, entonces reviviré y todas las situaciones

El hijo al que Brenda se refiere, es Alan, cuya prueba de ADN se vio obligado a mostrar para acabar de una vez por todas con la versión de que es un hijo de Paco Stanley y no de Mario Bezares.

Fue una broma, una mala broma que hizo el señor Stanley, no es, porque él dudará de mí o mucho menos. Recordemos que era una acusación, quisimos sacar a redes sociales y todo esto, hasta que mi hijo, hoy es un hombre

¿Estuvieron cerca de divorciarse?

Pero, acaso lo que vivieron tras la muerte de Paco Stanley, no estuvo a punto de divorciarlos.

Muchas veces, sí lo pensamos, muchas veces

Como todas las parejas tienes tus broncas y a lo mejor lo más fácil como pareja, sería divorciarnos, decirnos adiós, pero aquí estamos

¿Qué va a pasar con la bioserie de Paco Stanley?

Por último, refrendaron que estarán atentos al estreno de la bioserie sobre el mismo Paco Stanley, protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega, por si acaso se les retrata de alguna manera que afecte su imagen.

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