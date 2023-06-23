Christian Chávez espera que la lesión de Anahí en el oído sea leve.

Este jueves, Anahí encendió las alarmas entre la fanaticada de RBD, al revelar que había sufrido una lesión en el tímpano, al momento en el que le estaban diseñando, a la medida, unos monitores auditivos, con miras a iniciar la gira del reencuentro del grupo.

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Pero, ¿cómo se encuentra después del desafortunado accidente? Es su compañero y amigo Christian Chávez, quien responde.

Se le hizo una pequeña perforación, no creo, esperemos que no vaya a ser tan grave, se tiene que cuidar, obviamente, me imagino que estará tomando antibiótico para que no se infecte

Por el momento y hasta que sea dada de alta por su médico, Anahí no regresará de lleno a los ensayos de RBD.

No, definitivamente no, estos días va a estar obviamente en reposo, pero son unos días, son de esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, ella está bien, dentro de lo que cabe está bien, esperemos que todo vaya a recuperarse, que se recupere para la gira

Y bueno, todos echándole las ganas cañonas y todo el amor, todas las buenas vibras que sabemos, también que la gente y los fans lo están haciendo

¿Cómo va la preparación de su nuevo material?

Por otro lado, Christian confirmó el regreso de Maite Perroni a los ensayos, a un mes de haber dado a luz, además de ya tener listo el nuevo álbum de RBD.

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Nuevos temas, un nuevo disco, ya lo terminamos de grabar, estamos muy contentos, con ensayos a full, con el montaje del nuevo show, con montaje de las nuevas coreografías